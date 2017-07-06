تشارك المملكة يوم غد الجمعة في أعمال قمة مجموعة العشرين المقامة في مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، والتي تستمر لمدة يومين.
ويرأس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة في أعمال قمة العشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتناقش القمة في اجتماعها الذي يوصف بأنه أكبر تجمع دولي، قضية استقرار الاقتصاد العالمي ومواصلة تنظيم أسواق المال، والقضايا المرتبطة بالتنمية في العالم، كما ستركز على ثلاثة محاور هي: ضمان الاستقرار، وتحسين الاستدامة، وتحمل المسؤولية، متناولة قضايا السياسة، والاقتصاد، والمال، والتجارة، والعمالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج