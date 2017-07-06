أجرى تطبيق التوصل الاجتماعي “سناب شات” تحديثا جديدا يشتمل امتيازات تعد كسرا لكل القواعد القديمة التي حافظ عليها التطبيق لمدد طويلة، وذلك استجابة لطلبات مسخدميه.
وتضمن التحديث 3 ميزات جديدة، أبرزها إتاحة إضافة روابط مع الصور والفيديوهات التي ينشرها المستخدم من خلال رمز “مشبك الورق” الذي أضيف على يمين الشاشة، فيما كانت الميزة الثانية هي تمكين المستخدمين من إضافة خلفيات للصور قبل بثها، ويكون ذلك عبر الضغط على رمز المقص، الذي يحتوي على عدد كبير من الخلفيات المعدة مسبقا.
أما الميزة الثالثة فهي السماح لمستخدمي التطبيق بالتمتع بميزة تغيير أصواتهم خلال تسجيل الفيديو، وذلك عبر الضغط على أيقونة الصوت الموجودة أسفل الشاشة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج