تنازل مواطن اليوم “الخميس” بالطائف عن قاتل ابنه بعد أن واجه الجاني في ساحة القصاص وقال له: “عفوت عنك لوجه الله سبحانه وتعالى”.
وارتكب القاتل جريمته، وفقا لـ”سبق” قبل سنة وعشرة أشهر حيث كان الجاني موجودا هو والمجني عليه في استراحة ووقع بينهما خلاف ثم مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه وقتله.
وكانت لجنة إصلاح ذات البين بالطائف قد بذلت جهوداً للوصول إلى تنازل من أولياء الدم وهو ما تم حيث أرجأ والد المجني عليه نطقه بالعفو إلى ساحة القصاص.
وثمن والد القاتل العفو عن ابنه وتقدم بالشكر الجزيل لوالد المجني عليه، كما شكر كل من سعى في العفو عن ولده، سائلا المولى- عز وجل- أن يجزل لهم الأجر والثواب.
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