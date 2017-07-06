ذكرت مصادر أن رجل أمن من قوات الطوارئ استشهد صباح اليوم الخميس في حي المسورة بالعوامية التابعة لمحافظة القطيف، وذلك أثناء تأديته مهام عمله، فيما أصيب ثلاثة آخرون من زملائه.
وأوضحت مصادر أن الحادث وقع بعد اعتداء إرهابي على دورية أمنية كان يستقلها 4 من رجال قوات الطوارئ أثناء مباشرة عملهم.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية ستصدر بياناً لكشف ملابسات الحادث الإرهابي.
وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من استشهاد الوكيل رقيب عادل فالح العتيبي أحد منسوبي قوات الطوارئ وإصابة ثلاثة من زملائه في نفس الحي، بعد استهداف دوريتهم بمقذوف متفجر من قبل عناصر إرهابية.وفق “أخبار 24”.
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