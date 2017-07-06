يستأنف مجلس الشورى عقد جلساته العادية يوم الاثنين القادم، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ويصوت المجلس خلال جلسة الاثنين المقبل على مطالبة النيابة العامة باعتماد الدوائر المطلوبة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة، وسرعة استكمال الإجراءات لمباشرة الدوائر المختلفة التي لم تباشر عملها حتى الآن.
كما يستمع المجلس في جلساته لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار.
ويصوت المجلس على مطالبة وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، وضرورة إزالة المعوقات من أجل توفير القروض المباشرة عبر الصندوق العقاري، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
كما يصوت المجلس على مطالبة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف، ونشر وسائل التوعية في المجتمع، إلى جانب التصويت على عدد من المقترحات الأخرى.وفق “أخبار 24”.
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