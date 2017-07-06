كشفت سفارة المملكة بالعاصمة المصرية القاهرة، تفاصيل قضية توقيف المواطن عايد مرعيد العنزي إثر اتهامه بحمل عملات أجنبية مزورة بغرض الاتجار بها، وذلك بعد ظهور أسرته عبر مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل تناشد فيه بالإفراج عن نجلها.
وأوضحت السفارة أن العنزي متهم في قضية حيازة واتجار عملة أجنبية مزورة بمبالغ مالية كبيرة جلبها من لبنان، مشيرة إلى أنها باشرت متابعة قضيته فور توقيفه واطلعت على محضر التحقيقات.
وبينت أن المواطن العنزي طلب عدم تدخل محامي السفارة للدفاع عنه، واكتفى بمحامٍ خاص به، معربة عن أسفها لدخول القضية في تعقيدات وتفاصيل عديدة.
وشددت على أنها لا تزال تتابع القضية من قِبَل محاميها، وتم إبلاغ أسرة المواطن بكل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وتطوراتها؛ لما فيها من خصوصية.وفق “أخبار 24”.
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