اتفقت إدارة النصر مع المهاجم الارجنتيني ديغو تشورين “27 عاما”، والذي يلعب مع يونيون التشيلي الموسم الماضي، فيما اقتربت من حسم صفقة مواطنه لاعب الوسط كريستيان غوانكا “24 عاما”، المنتمي لفريق قاسم باشا التركي، وظل حبيس مقاعد البدلاء معظم مباريات الموسم الماضي، وتشير المصادر إلى أن الصفقتين لم تتجاوز المليون و500 الف دولار.
من جهة أخرى ابلغت الادارة الصفراء لاعب الوسط البرازيلي لياندرو بيريرا باتفاقها النهائي مع إدارة الجزيرة الاماراتي التي تملك بطاقته الدولية بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم، وسينتظم لمعسكر الفريق في تركيا خلال الساعات القليلة المقبلة.وفق “الرياض”.
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