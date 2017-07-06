كشفت مصادر أن طقم فريق الهلال الكروي الأول، سيدشن رسمياً خلال هذا الصيف عن طريق شريك قطاع الملابس الرياضية “nike” ، قبل الظهور به في المباريات الرسمية .
من جانبه، صادقت مصادر رسمية على صحة صورة مسربة للطقم الأساسي عن طريق موقع ألماني على الإنترنت، قبل أن يقوم الموقع نفسه بحذفها .
ويتشابه الطقم الهلالي الجديد كثيراً مع الزي الذي كان يرتديه الفريق الأزرق في حقبة التسعينات الميلادية، مع إضافة بعض المميزات المتعلقة بنوع القماش . وفق “عين اليوم”.
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