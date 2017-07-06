أكد إميليانو دياز مساعد المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز، خلال تصريحات نقلها موقع minutouno الأرجنتيني، عن إستبعاد فكرة العودة إلى الأرجنتين مرة أخرى وتدريب فريق ريفر بليت في الوقت الحالي، وأنهم في حالة استقرار تام مع الهلال بعد تحقيق بطولة دوري جميل للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقد ظهر في وقت سابق إميليانو مؤكدًا رغية الزعيم في ضم نجم فريق ريفير بليت السابق وميلان الحالي ليونيل ليونيل فانجيوني، قبل سفره مع والده دياز الى الأرجنتين لحضور حفل اعتزال النجم فرناندو كافيناجي، وشهدت القائمة التي اختارها دياز لأفضل اللاعبين الذين اشرف على تدريبهم في الفريق الأرجنتيني تواجد فانجيوني.
الجدير بالذكر أن رامون دياز تولي تدريب فريق ريفر بليت من قبل لثلاث فترات ، بداية من 1995 إلى 2000 ، والثانية موسم 2001 – 2002 ، والفترة الثالثة من 2012 إلى 2014. وتعاقد الزعيم مع دياز، قادماً من منتخب الباراجواي، ليحل مكان المقال حينها ماتوساس بداية موسم 2016، غير أنه اشترط لحظة توقيعه للهلال المغادرة لتدريب منتخب الارجنتين أو فريق ريفر بليت متى ما جاءه عرض دون دفع الشرط الجزائي ، وقاد الفريق في 26 مباراة في دوري جميل الموسم الماضي فاز في 21 وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط، ليقود الزعيم لبطولة دوري المحترفين الأول منذ 2010. و كسر الزعيم الرقم القياسي للنصر في عدد الانتصارات في دوري المحترفين برصيد 21 انتصار، وكان يحمل العالمي الرقم القياسي برصيد 20 انتصارا وحققه مرتين في موسم 2013-2014 ، وموسم 2014-2015، فيما جاء الشباب 19 في المركز الثالث كأكثر الاندية تحقيقاً للانتصارات وتحقيق الدوري برصيد 19 فوزاً، والاهلي رابعاً بنفس العدد انتصار 19، واخيرًا الفتح بـ18 فوزاً .وفق “النادى”.
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