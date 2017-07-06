أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن توقيع مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي سلسلة من العقود الاحترافية مع عدد من لاعبي النادي حيث وقع اللاعبان يحيى خرمي وتركي الجدعاني عقدين احترافيين لمدة ثلاث سنوات، فيما وقع اللاعبان ساهر السريحي وعون البيشي عقدين احترافيين لمدة خمس سنوات وتم توقيع العقود مساء اليوم بين رئيس النادي واللاعبين بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد عصام كعكي ومدير الاحتراف الاستاذ ابراهيم بخيت.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعبين في خدمة النادي وتحقيق تطلعات جماهيره الوفية خلال المرحلة المقبلة .وفق “أخبار 24”.
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