حددت المديرية العامة للجوازات الفئات التي لا يشملها قرار المقابل المالي الذي تم تطبيقه على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة.
وذكرت المديرية ردا على سؤال أحد متابعيها على “تويتر” حول شمول الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي بقرار الرسوم على التابعين والمرافقين، أن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص.
وأضافت أن القرار لا يشمل أيضا أبناء المواطنة المتزوجة من وافد، كما لا يشمل أم المواطن الأرملة أو المطلقة.
وكانت الجوازات قد بدأت في تحصيل الرسوم من المقيمين، حيث يتم سدادها عند تجديد هوية مقيم أو إصدار تأشيرة خروج وعودة، وذلك بواقع 100 ريال شهرياً على كل مرافق وتابع، تتضاعف في يوليو 2018، حتى تصل الرسوم في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر.وفق “أخبار 24”.
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