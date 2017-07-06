ذكر مختصون أن أسعار التأمين على المركبات سجلت خلال الفترة الماضية انخفاضاً متفاوتاً وذلك بسبب حدة المنافسة بين الشركات.
وأضاف المختصون وفقا لـ”الاقتصاية”، أن ذلك جاء بعد توصيات من الخبراء حتى لا تفقد تلك الشركات حصتها من السوق.
وأشاروا إلى أن شركات تعتمد على جودة الخدمة المقدمة للعميل أبقت أسعارها مرتفعة، ولكن أغلبية الشركات قدمت تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 30% و40%، ولكن على حساب الخدمة المقدمة.
من جهة أخرى قال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إن من الطبيعي أن تكون هناك منافسة في ظل وجود 26 شركة تأمين تعمل في السوق، مضيفاً أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى ومن مركبة لأخرى بل تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج