نفت مصادر صحة حصول سلسلة صيدليات ((CVS والتي تعد ثاني أكبر صيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية، على تصريح لفتح فروع لها بالمملكة، وذلك خلافاً لما تم تداوله بالأمس.
ووصفت المصادر أن المعلومات التي تم تداولها حول بدء سلسلة الصيدليات عملها بالرياض خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بأنها غير دقيقة، مضيفة وفقاً لصحيفة “مكة” أنه لم يتم الإعلان عن وظائف للمواطنين للعمل بهذه الصيدليات.
يذكر أن صيدليات (CVS) تمتلك نحو 7600 صيدلية بالولايات المتحدة، و600 مركز لرعاية المرضى، وتعرض العديد من المنتجات كالأدوية ومستحضرات التجميل، والأطعمة الصحية.
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