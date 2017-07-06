أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل عن ضبط عمالة مخالفة بالرياض تستغل مستودعا لتخزين “الدخان” للتهرب الضريبي، وتم مصادرة 19 ألف علبة دخان.
وأوضحت الوزارة أنه تم إغلاق المستودع وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية ومصادرة جميع السلع لإتلافها واستدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.
يأتي ذلك ضمن التحركات الأخيرة للوزارة والجولات التفتيشية بالتعاون مع الهيئة والجهات الأمنية لضبط مخالفي التهرب من الضريبة الانتقائية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.
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