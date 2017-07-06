تعرض منزل فنان سعودي شهير بحي السامر بجدة للسرقة، وذلك أثناء وجوده وأبنائه في المدينة المنورة خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر إن مركز شرطة السامر بدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية والتحقيق حول الحادثة، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق”، أن المسروقات عبارة عن مبالغ نقدية، ومجوهرات، وأطقم ذهب تصل قيمتها لنصف مليون ريال تقريباً.
وأضافت المصادر أن الفنان وأسرته اكتشفوا السرقة بعد عودتهم للمنزل، حيث فوجئوا بأقفال أبواب المنزل والشقق الملحقة به مكسرة، وبعض النقود والمجوهرات مفقودة.
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