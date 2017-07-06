طالب أحمد الهاشم مدير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالأحساء، بتوظيف المرأة في مصليات السيدات كمنظفات وحارسات أمن.
وقال الهاشم إن تعيين النساء في تلك الوظائف من صلاحيات الوزارة، وهو اقتراح وجيه، حيث كانت المرأة على أيام الرسول مسؤولة عن نظافة مصلى السيدات، ولا مانع من تخصيص يوم أو يومين لنساء الحارة يذهبن فيه لتنظيف المسجد.
ودعا بحسب صحيفة “الرياض”، إلى النظر في أهمية وجود وتخصيص حارسات من السيدات في مصليات النساء، ليكن بديلات عن العمالة السائبة التي قد تدخل إلى تلك المصليات، ويكون في ذلك ضرر على النساء.
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