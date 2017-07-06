قام الكاتب والروائي عبده خال بإشعار دار بلومزبري التابعة لمؤسسة قطر للنشر بفسخ الاتفاقية معها عن روايته “ترمي بشرر” الفائزة بجائزة البوكر عام 2010.
وأشار عبده إلى أنه فعل ذلك لأن المثقف ليس بمقدوره أن يكون ظهيراً للإرهاب ومن يؤوي الإرهابيين، مضيفا أنه بات من المؤكد دعم الجارة قطر للإرهاب في المنطقة.
وأضاف قائلاً “ولأن الثقافة لا يمكن لها مساندة تخريب الأوطان وليست رافداً من روافده الأمر الذي لا يستقيم معه ديمومة العلاقة التعاقدية مع هذه المؤسسة، فلم أجد من بد من إنهاء العلاقة نصرة للوطن وحماية للثقافة والمثقفين من الارتماء في حضن الدول الراعية للإرهاب أو إحدى مؤسساتها”.وفق “أخبار 24”.
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