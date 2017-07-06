توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الخميس” أن يكون الطقس حاراً على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على وسط وشرق المملكة.
وأوضحت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض تمتد إلى سواحل جازان.
وأبانت أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة في فترة مابعد الظهيرة.وفق “أخبار 24”.
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