أنقذت شجاعة شاب سعودي أمس (الأربعاء) طفلا من جنسية آسيوية من الموت غرقا، بعدما نجح في انتشاله من مياه البحر على الكورنيش الشمالي بجدة، مقدما له الإسعافات الضرورية قبل وصول الإسعاف لنقله إلى مستشفى الملك فهد.
وبين الشاب ويدعى عبدالقادر الخريجي وفقا ل “سبق”، أن قيامه بإنقاذ الطفل يعد واجبا إنسانيا أملاه عليه ضميره بعدما لاحظ تعرض الطفل للغرق في غفلة من أهله، لافتا إلى مسارعته في انتشال الطفل وتقديم الإسعافات الأولية له من واقع خبرته في العمل مدربا للكاراتيه.
وأوضحت مصادر أن فرقة من الهلال الأحمر تعاملت مع حالة الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنوات بعد نجاح الشاب في إنقاذه من الموت غرقا في منطقة عميقة بالبحر، إلى جانب تقديمه الإسعافات اللازمة له من محاولة إمداد الدماغ بالأوكسجين الكافي وإنعاش القلب.
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