ضبطت الفرق التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، مستودعاً بالجوف استخدم في تخزين آلاف العبوات الغذائية المنتهية الصلاحية، وقامت بإتلافها.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من مواطن عن وجود مستودع يستغل في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبعد مباشرتها البلاغات ضبطت 90 ألف عبوة غذائية (ما يعادل 60 طناً).
وأوضحت الوزارة أن جميع السلع المضبوطة تمت مصادرتها وإتلافها بالتعاون مع أمانة المنطقة، كما تم استدعاء صاحب المستودع لإكمال الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.
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