نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنقاذ طفلين ابتلعا بطاريتين حارقتين؛ حيث جرى استخراجهما قبل وصولهما إلى القصبة الهوائية.
وتشير التفاصيل إلى أن طفلين تتراوح أعمارهما بين ثلاث وأربع سنوات وصلا إلى المستشفى بعد أيام من بلعهما بطاريتين حارقتين بعدما ذابت المادة الكيميائية الخاصة بالبطارية وعلقت في وسط المريء، متسببةً في حروق ونزيف داخل المعدة، فيما سارع فريق طبي بالمستشفى إلى التعامل مع الحالتين خلال دقائق من خلال عمل الأشعة اللازمة واستخراج البطاريتين سريعاً.
وغادر الطفلان المستشفى بعد إخضاعهما للعلاج والمتابعة المستمرة لمدة 48 ساعة للاطمئنان عليهما والتأكد مع عدم وجود آثار جانبية للمواد الكيميائية التي ذابت في المريء.وفق “أخبار 24”.
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