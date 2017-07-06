أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا يمكن أن تكون دولة قطر حليفا لنا بينما هي تغض الطرف عن تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن مقاطعة الدول العربية الأربع لها ستستمر إلى أن تعدّل سياستها إلى الأفضل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس (الأربعاء) مع وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين في القاهرة، والذي أكد خلاله على أن المقاطعة السياسية والاقتصادية ستستمر، وأن الخطوات المقبلة سيتم اتخاذها بالتشاور.
وأشار الجبير إلى أنه لا يمكن لقطر أن تغمض عينيها إزاء تمويل الإرهاب ودعم المتطرفين، لافتاً إلى أن هناك دعما للإرهاب من قبلها تحت غطاء حرية التعبير.
وحول دور المملكة في مكافحة ومحاربة الإرهاب شدّد الجبير على أن المملكة أسّست مركزا دوليا لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على أنه لا أحد ينكر مواقف المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة طرقه وأشكاله.
وفيما يخص الموقف التركي والإيراني تجاه الأزمة، ذكر الجبير أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ومن الطبيعي أن تحاول الاستفادة من الأزمة، متمنياً في الوقت ذاته من تركيا أن تستمر في الوقوف على الحياد تجاه الأزمة.وفق “أخبار 24”.
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