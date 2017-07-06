توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على المنطقتين الوسطى والشرقية حتى يوم الجمعة القادم الموافق 13 شوال 1438هـ.
وأوضحت الهيئة أن الموجة الحارة التي ستتأثر بها أجواء المملكة ستؤثر على درجات الحرارة العظمى المسجلة في مدن ومحافظات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
وأشارت هيئة الأرصاد وحماية البيئة إلى أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز 50 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، وستتراوح في الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض ما بين 47 و49 درجة مئوية.وفق “أخبار 24”.
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