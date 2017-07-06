بناءً على على قرار تأجيل اختبارات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة واختبارات التعثّر للمرحلة الثانوية إلى بداية العام الدراسي الجديد ؛ تمّت الموافقة من إدارة التعليم بمحافظة الخرج على فتح مركز الخدمات التربوية لدروس التقوية لتهيئة الطلاب المرحلة المتوسطة لاختبارات الدور الثاني وطلاب المرحلة الثانوية لاختبارات مواد التعثّر ومساعدتهم على فهم واسترجاع وتنظيم ومذاكرة المعلومات في فترة الإجازة الصيفية ..
حيث سيبدأ التسجيل صباح يوم الأحد ٢٢/١٠/١٤٣٨هـ في مقر المركز بمدرسة ثانوية الخرج ..
وتم إنشاء رابط إلكتروني للتسجيل في المركز عن طريق الإنترنت للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم .. وبدوره دعا قائد المركز أ.رحيل العنزي والمرشد الطلابي أ.خالد العرجاني الطلاب وأولياء أمورهم إلى الاستفادة من خدمات المركز واستغلال الإجازة الصيفية فيما يعود بالنفع عليهم لتجاوز مواد الإكمال والتعثّر بكل يسر واقتدار .. سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد لكل من سيساهم في إنجاح هذ المركز من إدارة وإشراف وقيادة وإرشاد وتعليم ..
رابط التسجيل :
https://docs.google.com/forms/d/1XsoBmZTS1Jx1QlexRg6plZp2pkeKq1qWA1W2HDe_pDE/edit
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج