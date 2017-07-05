كشفت مصادر أن العديد من أندية دوري جميل قدمت مقترحاً إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يقضي بزيادة عدد اللاعبين المسجلين في الكشوفات من 30 لاعبا إلى 35 لاعبا بداية من الموسم الرياضي المقبل.
يأتي هذا المقترح بالتزامن مع قرار اتحاد القدم الذي نص على زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى ستة لاعبين، اذ ترى تلك الأندية أن الحاجة لتواجد اللاعبين المحليين يعد مهماً ويزيد من الاستفادة منهم إضافة الى الابتعاد عن قرار الاستغناء عن بعضهم بإجراء مخالصات فورية أو غيره.وفق “عين اليوم” .
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