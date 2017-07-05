أكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تأجيل انطلاق برنامج “حساب المواطن” عن موعده يعد أمرا إيجابيا، وذلك لما قد يترتب على انطلاقه من رفع لأسعار السلع والخدمات.
جاء ذلك في مقال للكاتب اليوم (الأربعاء) بصحيفة “عكاظ” قال فيه: “إن البدء في صرف مخصصات البرنامج يعني الإيذان ببدء خطط رفع تعرفة الكهرباء وقيمة البنزين، وبالتالي فتأجيله يعني تأجيل زيادة فواتير الطاقة”.
وأضاف السليمان: “عندما قيل لي إن عدم انطلاقه في موعده قد يكون مضراً بمصداقية الالتزام بالمواعيد، كان جوابي أن ضرر المصداقية أخف عند المواطن من ضرر الزيادة في أعبائه!”.
وأضاف: :مخطئ من يظن أن دعم حساب المواطن كان كافياً لتعويض الفارق في زيادة تكلفة الكهرباء والبنزين ثم المياه لاحقا”.
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