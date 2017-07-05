تلا وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، البيان الصادر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، موضحاً أن الدول الأربع ستجتمع مرة أخرى في العاصمة البحرينية المنامة لمناقشة القضية.
وأكد وزير الخارجية المصري أن موقف المملكة ومصر والإمارات والبحرين ينطلق من ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية، والالتزام بمكافحة التطرف وعدم توفير الملاذات الآمنة للإرهابيين، وإيقاف خطاب الكراهية والتحريض.
وأضاف شكري أن موقف الدول الأربع ينطلق كذلك من اتفاقي الرياض لعامي 2013 و2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك الالتزام بمخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول والكيانات الخارجة عن القانون.
كما أكد على أن دعم الإرهاب لا يحتمل المساومات ولا التسويف، مشدداً على أن التدابير التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر تعد نتيجة لمخالفة قطر لالتزاماتها وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول ودعمها للتطرف والإرهاب.وفق “أخبار 24”.
وقد شدد البيان على الالتزام بالمبادئ التالية:
1 – الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 – الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 – الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017 م.
5 – الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 – مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
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