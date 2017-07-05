أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأربعاء)، عن بلوغ نسبة إنجاز الأعمال في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة بنسبة 90%.
وأظهرت صور نشرتها الإمارة على حسابها الرسمي في “تويتر” اكتمال الأعمال الإنشائية داخل صالات المطار وخارجها، والتي من المتوقع أن تستقبل 30 مليون مسافر في المرحلة الأولى للتشغيل.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت بداية شهر يونيو الماضي أن التشغيل التجريبي للمطار سيبدأ مع مطلع العام القادم 2018.وفق “أخبار 24”.
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