تحقق الجهات الأمنية في وفاة مقيم عربي يعمل في رعي المواشي، بعد أن عُثر على جثته وبها حروق تسببت في الوفاة، بمركز القوز التابع لمحافظة القنفذة.
وتشير الدلائل الأولية إلى أن المقيم مات منتحرًا، بعد العثور على عبوة بها “بنزين”، إضافة إلى رسالة خطية، يُعتقد أنه كتبها بنفسه، قبل أن يشعل النار في نفسه، ترجح انتحاره.
وتحاول الجهات الأمنية في القنفذة، وفقًا لـ “سبق”، كشف الأسباب الحقيقية للوفاة، وعما إذا كان الوافد قد انتحر بالفعل أم أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.
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