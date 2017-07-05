قال يحيى بن جابر المالكي، أحد أشهر قصاصي الأثر بإدارة المجاهدين بمنطقة جازان، إنهم يستطيعون التعرف على المهربين وأماكن وجودهم رغم التضاريس الوعرة وصعوبة الطرق الجبلية.
وأوضح أنه يقوم بمتابعة آثار المهربين ومن ثم يقوم بتتبعها حتى الوصول إلى موقعهم بتعاون مع مجموعة الدورية الراجلة الذين عمل على تدريبهم خلال دورات تدريبية، والتي استفاد منها مجموعة من الأفراد وصار لديهم الخبرة والدراية الكافية بتقصي الأثر.
وأكد المالكي أن هذه الطريقة كشفت اليوم عدداً من المهربين وتم القبض عليهم داخل بيت حجري، وسوف يتم تسليمهم للقطاع ومن ثم إكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
وأشار إلى أنه ورث تلك الخبرات من الأجداد وطريقتهم في تقصي الأثر.وفق “أخبار 24”.
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