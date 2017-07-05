قالت الشركة السعودية للكهرباء إن نسبة توطين الوظائف لديها بلغت أكثر من 90%، بفضل وجود معاهد تدريب تابعة لها وخطط لتطوير المواهب الوطنية، وبرامج الابتعاث، إضافة إلى تطبيق مبدأ الشفافية.
وأوضحت الشركة أن عدد المهندسين والفنيين السعوديين الذين يقودون منظومة الكهرباء في المملكة بلغ 23 ألفاً، مدعومين بخطط فنية وتقنية حديثة ودورات تدريبية متقدمة، ساعدتهم على تولي جميع المناصب بالشركة، وتقليص دور المهندسين والفنيين الوافدين إلى أقصى درجة واستبدال الكفاءات الوطنية بهم.
وأبانت أن آلاف الكوادر الوطنية الشابة التي تم تدريبها وتخريجها في معاهدها أو عن طريق الابتعاث تمكنت من إدارة مواقع العمل بكفاءة عالية، مشيرة إلى أنها تعمل على تلبية أقصى درجات العدالة والشفافية لخلق حالة من الاستقرار الوظيفي بين كافة منسوبيها.
وأكدَّت أن لديها برامج تحفيزية وإبداعية لزيادة مكافآت متميزي الأداء عن طريق الوفر المالي المتحقق جرّاء الأفكار الإبداعية، وذلك لتحفيزهم على تقديم ما لديهم من أفكار في مجال عملهم، وهو ما أدى إلى تطبيق عدد كبير من تلك الأفكار والابتكارات بشكل عملي.وفق “أخبار 24”.
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