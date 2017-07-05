قدم مدير مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان للخدمات الصحية الدكتور عبدالله بن عمر برناوي ومنسوبي المستشفى وإدارة المراكز بمحافظة الخرج أحرى التعازي وصادق المواساة لسعادة المدير العام بصحة الرياض د. ناصر الدوسري في وفاة والدته ، رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة .
أقيمت الصلاة عليها بجامع الخفرة عصر هذا اليوم الاربعاء في مدينة السليل .
كما تقدم أسرة “الخرج اليوم ” بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيدة ونسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويغسلها بالماء والثلج والبرد .
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