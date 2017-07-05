ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أصدرت توجيهات للبنوك وشركة أمريكان إكسبريس السعودية بعدم قبول أية حوالات مالية لصالح قنوات SPORT beIN القطرية.
وقالت المؤسسة بحسب ما أوردت صحيفة “الجزيرة”، إنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء كانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويلا أو أي وسيلة أخرى في المملكة، لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في تلك القنوات.
وبحسب المصدر، فإن الإجراء يشمل العملاء الأفراد والوكلاء الموزعين، حتى لو كان الدفع لحسابات غير مباشرة لتلك القنوات أو حسابات وسيطة، حيث شددت مؤسسة النقد على البنوك بضرورة معرفة الغرض من أي تحويل، ورصد أي عمليات تحويل لتلك القنوات وإبلاغ الإدارة العامة للرقابة على البنوك عن ذلك.
وتأتي هذه الخطوة عملاً بقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإلغاء تراخيص قنوات SPORT beIN في المملكة، ومنع وإصدار أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها، وذلك إثر قطع المملكة وثلاثة دول آخرين علاقاتهم مع قطر.
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