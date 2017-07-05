كشفت مصادر أن مهاجم نادي الهلال ناصر الشمراني بات قريباً من العودة لناديه السابق الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت المصادر أن الصفقة ستُعلن بشكل رسمي خلال أيام، وستقوم إدارة نادي الشباب بشراء عقد اللاعب من نادي الهلال بـ7 ملايين ريال، بعد الاتفاق بين الشمراني وإدارة الشباب.
وأشارت بحسب صحيفة “المواطن”، إلى أنه من المقرر أن يلتحق الشمراني بمعسكر نادي الشباب المقام في النمسا حالياً خلال الأيام المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن ما ساهم في إنجاح الصفقة، هو العلاقة المميزة بين مدرب نادي الشباب سامي الجابر، والشمراني، وتوتر علاقة الأخير مع مدرب الهلال الحالي رامون دياز، إضافة إلى التعاقد مع مختار فلاتة، ورفض الشمراني الجلوس على دكة الاحتياط.
وأشارت إلى أن هناك عديداً من الأندية سعت للحصول على خدمات الشمراني خلال الموسم المقبل بعد انتهاء إعارته مع نادي العين الإماراتي، منها الاتحاد والفيحاء والشباب، فاختار الشمراني الأخير.
وكانت الإدارة الهلالية- بحسب المصادر- تمسكت بشرط الحصول على مبلغ انتقال الشمراني للشباب دفعة واحدة، وهو ما عطل الصفقة، إلا أن الشمراني نجح في إقناع ناديه بالموافقة على انتقاله ودفع المبلغ على دفعات، وهو ما وافقت عليه الإدارة الهلالية.
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