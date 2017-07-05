تنتظر الإدارة الاتحادية يوم الأربعاء القادم ١٢ يوليو الحالي قرار الاستئناف الذي تم رفعته للفيفا بشأن عقوبة المنع من التسجيل التي تعرض لها النادي على خلفية الشكوى التي تقدم بها اللاعب الاسترالي جيمس ترويسي حيث تعاقدت الإدارة الاتحادية مع محامي جديد لتولي القضية لتمكين النادي من الاستفادة بفترة التسجيل الحالية استعدادا للموسم الحالي.
وفي المقابل تواصل الإدارة عملها بتجهيز العديد من الملفات الخاصة باللاعبين المحليين والأجانب حيث شمل التقرير الذي قدمه المدير الفني خوسيه سييرا بعد نهاية الموسم الماضي بجلب لاعبين في منتصف الدفاع وظهيرين أيمن وأيسر بالإضافة لمهاجم.
وكانت الادراة قد بدأت في دراسة ملفات عدد من اللاعبين للتعاقد معها في حال قبل الاستئناف حيث يأتي في مقدمتها هزازي أخوان ( نايف ’ إبراهيم ) وكذلك التعاقد مع مدافع أجنبي من شمال أفريقيا والأقرب من جمهورية مصر مابين علي جبر وأحمد حجازي بالإضافة لمهاجم أجنبي بجانب التونسي أحمد العكايشي.
هذا وقد احتضنت صالة اللياقة البدنية بالنادي يوم أمس الحصة التدريبية الصباحية الأولى للفريق الأول لكرة القدم في إطار التحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الوطني حسن خليفة والذي واصل التركيز على التجهيز اللياقي للاعبين, واختتمت التدريبات في المسبح بتمارين إراحة العضلات. فيما عاود الفريق تدريباته المسائية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي والتي خصصت أيضا لرفع المعدل اللياقي بالركض حول المضمار وأداء العديد من التمارين هذا ومن المنتظر أن يتواجد المدرب التشيلي خوسيه سييرا بمقر النادي مساء اليوم أو غدا بعد تمتعه بالإجازة الصيفية برفقة طاقمه الفني على أن يشرف على التدريبات خلال اليومين القادمين بعد اجتماعه مع الإدارة قبل السفر إلى لندن مع الفريق في بداية الأسبوع القادم لإقامة المعسكر الخارجي ومن المنتظر أن ينظم الثنائي فهد المولد وأحمد عسيري للفريق قبل السفر إلى المعسكر بالإضافة للرباعي الأجنبي التشيلي كارلوس فيلانويفا والكويتي فهد الأنصاري والمصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي فيما سيبقى اللاعب جمال باجندوح في بريطانيا لتواجده منذه فترة في رحلة خاصة حيث يقوم اللاعب بتدريبات يومية في أحدى المراكز وينتظر وصول البعثة للانتظام في التدريبات الجماعية.وفق “أخبار 24”.
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