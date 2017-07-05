أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن توقيعها عقد احترافي مع لاعب النادي معن الحذيفي لمدة ثلاث سنوات .
و وقع مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي عقداً احترافياً مع لاعب النادي معن الحذيفي لمدة ثلاث سنوات.
حيث تم توقيع العقد مساء اليوم بين رئيس النادي واللاعب بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد عصام كعكي ومدير الاحتراف الاستاذ ابراهيم بخيت.
وتمنى رئيس النادي التوفيق للاعب مع زملائه اللاعبين في تحقيق تطلعات جماهير النادي الوفية خلال المرحلة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج