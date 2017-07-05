كشف محترف النصر السابق، اللاعب الكرواتي مارين توماسوف عن أنه كان على تواصل مع مسؤولي فريق أستانا بطل الدوري الكازاخستاني أثناء تواجده في النصر حيث أبدوا رغبتهم في التعاقد معه بعد رحيله عن الفريق السعودي وهو ما تحقق أخيراً.
واللاعب المنتقل للدوري الكازاخستاني بنظام الإعارة يعد اللاعب الأغلى هناك حيث سيحصل في موسم واحد على مليون ونصف المليون يورو فيما سيحصل ناديه ريجيكا على مليون يورو كونه مرتبطا مع النادي الكرواتي حتى نهاية موسم 2018.
واعتبر اللاعب تجربة احترافه في النصر بالتجربة الجيدة التي فتحت له آفاقاً جديدة علماً أن اللاعب كان معاراً للنصر في بداية الموسم الماضي نظير 800 ألف يورو بيد أن اللاعب لم يقدم أي جديد مع النصراويين.وفق “الرياضى”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج