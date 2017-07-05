نفى ماجد ناصر، حارس مرمى نادي شباب الأهلي دبي والمنتخب الإماراتي، اعتزامه الرحيل عن النادي، مشددا على عدم رفضه للاحتراف في الدوري السعودي.
وقال ناصر في تصريحات نقلتها صحيفة “الاتحاد”، اليوم الثلاثاء: “متحمس للتجربة الجديدة مع شباب الأهلي دبي وكل الشكر لجمهور الفرسان على دعمهم لي”.
وشدد: “لن أرفض أي عرض في الدوري السعودي ورغبتي كبيرة في الاحتراف الخارجي، وخسارة أن تصرف الأندية رواتب كبيرة للاعبين بهدف الدوري فقط”.
وأوضح: “أقول لجماهير الشباب والأهلي ودبي، قرار الدمج صعب لكن رؤية حاكم دبي ستقود النادي الجديد إلى نجاحات قارية وعالمية”.
وكان الجمهور تداول تدوينة كتبها الحارس على حسابه على “إنستغرام” اعتبروها تلميحا لرحيله عن النادي، الذي قضى معه فترة قاربت الـ 5 سنوات حقق فيها العديد من الإنجازات أبرزها التتويج بالدوري الإماراتي وكأس الإمارات، بجانب التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2015 للمرة الأولى في تاريخ النادي، والذي خسره أمام جوانجزو الصيني (0-1 بمجموع اللقاءين).
وكتب ناصر أمس: “شكرا لكل شخص شد أزري ودعم وجودي ومسيرتي في نادي الأهلي ووثق بإمكانياتي.. بطولات وإنجازات تبقى في الذاكرة”.
وعلى صعيد المنتخب الإماراتي، أشار ناصر: “المنتخب بحاجة إلى لاعب مجتهد في الملعب وليس للاعب استعراضي، بعض الأسماء ضخمها الإعلام ومنتخبنا بحاجة إلى تدوير اللاعبين”.
وشدد: “لا يوجد تخاذل في صفوف لاعبي منتخب الإمارات، ولكن المعسكرات الطويلة قرار خاطئ يتولد عنه أجواء غير إيجابية”.
وكانت الفترة الماضية شهدت رحيل العديد من لاعبي الأهلي عن الفريق بعد دمج النادي مع ناديي الشباب ودبي تحت اسم ”شباب الأهلي دبي“، أبرزهم أحمد خليل الذي انتقل للجزيرة، وكذلك البرازيلي إيفرتون ريبيرو الذي عاد للدوري البرازيلي.
وانضم ماجد ناصر للأهلي في أكتوبر 2012 قادما من الوصل الذي قضى فيه 7 سنوات خلال الفترة من 2005 وحتى 2012.
جدير بالذكر أن ناصر يعتبر من أبرز حراس مرمى منتخب الإمارات خلال الفترة الماضية، وشارك معه في العديد من مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج