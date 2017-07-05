أكدت مصادر داخل البيت الأهلاوي، دخول إدارة النادي في مفاوضات مع الدولي الأوكراني دينيس هارماش، لاعب خط وسط نادي دينامو كييف الأول لكرة القدم، وذلك بعد أن اقترح سيرجي ريبروف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي على الإدارة، التعاقد مع اللاعب.
وكشف مدرب الأهلي عن أهمية التعاقد مع اللاعب، بعد علمه بحاجة الفريق الأول لكرة القدم إلى لاعب في مركز الوسط المتأخر.
وبلغة الأرقام، الأوكراني دينيس هارماش “27 عامًا”، لعب 13 مباراة في مركز المحور الدفاعي، وسجل 3 أهداف، وشارك في بعض المباريات في مركز المحور المتقدم في ثلاث مباريات فقط، كما سجل هارماش حضوره في مركز الجناح الأيسر، حيث لعب في الموسم الماضي تسع مباريات، تمكن فيها من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.وفق “الرياضية”.
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