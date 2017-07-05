أكدت مصادر أن هناك عقوبة متوقعة ستصدر من لجنة الانضباط ضد نادي الشباب يصل مقدارها إلى ثلاثمائة ألف ریال ولفت نظر للإدارة والمركز الإعلامي، وذلك بعد البيانات الصادرة من الإدارة الشبابية تجاه قضية الحارس محمد العويس ولما تضمنته تلك البيانات من إساءات للاتحاد السعودي والعاملين به من لجان وأفراد.
وتستند اللجنة على الباب الثاني من لائحة الانضباط، الخاصة بالتصريحات المشينة في العقوبة الموجهة للنادي، إلى جانب رفض الشكوى المقدمة من إدارة نادي الشباب بحق الدكتور خالد المقرن لتوقيعه على قرار قضية العويس على اعتبار أن الدكتور المقرن، وهو مدير إدارة عمليات كرة القدم، «مرجعية» لجنة الاحتراف وفق التنظيم المعمول به في اتحاد الكرة.
وأضافت المصادر أن الأمانة العامة بالاتحاد السعودي شرعت بإعداد مذكرة شكوى بحق إدارة نادي الشباب ورفعها إلى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم متضمنة جميع البيانات الصادرة من الإدارة الشبابية منذ بيانها الأول حتى البيان الأخير لما تضمنته تلك البيانات من إساءات للاتحاد السعودي والعاملين به من لجان وأفراد.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة نادي الشباب حاولت خلال الفترة الماضية الضغط على اتحاد الكرة بهدف التأثير عليه في قضية الحارس الدولي محمد العويس الذي انتقل إلى النادي الأهلي أو الموافقة من قبل اتحاد الكرة على السلفة المالية التي تقدمت بها في منتصف شهر رمضان وتم رفضها من قبل اتحاد الكرة بحجة أن رصيد نادي الشباب في حصته من العقود الاستثمارية والتسويقية بالسالب وبالتالي لا يمكن الموافقة على منحه سلفة.وفق «عكاظ».
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