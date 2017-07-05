تفاعل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مع مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المواطنين يشتكي من انقطاع طريق رفحاء بشكل مفاجئ وكاد يتسبب في هلاكه وأسرته، ووجه بفتح تحقيق في الواقعة.
وقالت إمارة الحدود الشمالية اليوم “الأربعاء” إن الأمير فيصل شدد في توجيه عاجل لإدارة النقل على ضرورة رفع نتائج التحقيقات له عن أسباب الحادث والإجراءات المتبعة لتفادي وقوع حوادث مشابهة، فضلاً عن رفع تحقيق يظهر مدى التزام المقاول بمعايير السلامة العالية.
ووجه أمير المنطقة دعوة للمواطن بزيارة مقر إمارة المنطقة ومقابلته، مؤكدا حرص قيادة الوطن على سلامة أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزائرين وتأمين الرعاية لهم.
وكان مواطن بثَّ شكواه عبر مقطع فيديو، جاء فيه أنه كان يسلك طريق الشمال المتجه إلى رفحاء، ووجد الطريق يتفرع يميناً ويساراً وللأمام، فقرر مواصلة السير للأمام، ليفاجأ بالطريق ينقطع به، دون وجود لوحات تحذيرية أو مطبات أو غيرها، فهوت سيارته داخل الوادي، لكنه نجا وأسرته التي كانت برفقته من كارثة محققة.وفق “أخبار 24”.
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