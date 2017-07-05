أعلنت شركات “أرامكو” والعربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، و”هيونداي” الكورية للصناعات الثقيلة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات والمضخات في المملكة.
وتضمنت المذكرة إقامة مشروع مشترك لتغطية مجالات من بينها تصنيع المحركات الثنائية والرباعية الأشواط، وكذلك المضخات البحرية، حيث من المقرر أن يكون في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ويتم إنتاج المحركات والمضخات وبيعها وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وأوضحت المذكرة أن المشروع المشترك الجديد، سيقوم تحديداً، بتصنيع المحركات رباعية الأشواط التي ستحمل العلامة التجارية(HiMSEN) التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وسيكون بمثابة مركز إنتاج إقليمي لدعم الطلب المتزايد على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 650 وظيفة مباشرة، ومزيدا من فرص العمل في قطاع المحركات وسلسلة التوريد البحري.وفق “أخبار 24”.
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