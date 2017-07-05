يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء اجتماع يضم وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لمتابعة التطورات حيال الأزمة القطرية، وذلك بعد رد الدوحة على قائمة مطالب الدول الأربع.
ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع الخطوات التي ستتخذها هذه الدول بناءً على الرد القطري بعد أن انتهت مهلة الـ48 ساعة الإضافية التي كانت قد مُنحت للدوحة استجابة لطلب أمير الكويت.
وكان وزير الخارجية عادل الجبير تسلم من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح، رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها الدول المقاطعة.
وأصدرت المملكة والإمارات والبحرين ومصر فجر اليوم الأربعاء بياناً مشتركاً بشأن الرد القطري الرسمي على مطالب دول المقاطعة، جاء فيه أن الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، وأنه سيتم الرد عليه في الوقت المناسب.
يشار إلى أن رؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والإمارات والبحرين اجتمعوا أمس الثلاثاء بالقاهرة للتناقش حول الأزمة.وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الدول الخليجية تفهمت موقف الجامعة العربية من أزمة قطر، مشيراً إلى أن الأزمة حساسة وأن الجامعة تبنت منذ اليوم الأول التحرك الكويتي للتوصل إلى حل.
وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجيلافروف، بالعاصمة الروسية موسكو، أن الجامعة العربية على استعداد للتحرك في الأزمة إذا طلبت الأطراف المختلفة ذلك، باعتبار أن كل الدول أعضاء في الجامعة.
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