وجهت إمارة منطقة المدينة المنورة بضرورة توطين المحلات التجارية بالمنطقة المركزية بالمسجد النبوي.
ووزع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة، وفقا لصحيفة “مكة”، خطابات على المحال بالمنطقة المركزية تطالب بتعيين مواطنين بداية من العام المقبل بحسب توجيه إمارة المنطقة لتوطين 50% من تلك المحلات كمرحلة أولى.
يذكر أن المنطقة المركزية تتسع لنحو 5 آلاف محل تعمل لأكثر من 18 ساعة، موزعة على الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي، تمارس أنشطة بيع المشغولات الذهبية، والعطورات، والمطاعم، والخردوات والملابس، والتمور، وتحقق عوائد سنوية مجزية خاصة في موسم الحج.
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