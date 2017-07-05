كشف دخيل معيض الزيادي خال الشهيد وكيل رقيب عادل بن فالح العتيبي؛ الذي استشهد في هجوم إرهابي في حي المسورة، عن وصيته لوالدته قبل ارتقائه.
وروى الزيادي، وفقا لـ”عكاظ”، أن العتيبي أوصى والدته قائلا “إذا استشهدت لا تبكي علي يا أمي”، مشيرا إلى أن الشهيد هاتف أمه قبل ساعات من استشهاده.
وقال إن الشهيد كان بارا بأمه وطلب رضاها في مكالمته الهاتفية، مؤكدا أنه استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الوطن.
وأعلنت وزارة الداخلية أمس استشهاد العتيبي وإصابة ثلاثة آخرين بعد تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي نُفذ بواسطة مقذوف متفجر في حي المسورة بمحافظة القطيف أثناء توجه الدورية الأمنية لتنفيذ مهامها.
وكان مسؤولو الطائف وفي مقدمتهم المحافظ سعد الميموني قد استقبلوا جثمان الشهيد في المطار، فيما صلي عليه في مسجد عبدالله بن العباس فجر اليوم “الأربعاء”، ودفن في منطقة كلاخ مقبرة الشهداء، في الجروية الشرقية.
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