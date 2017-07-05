كشفت البيانات الإحصائية للجهات الحكومية حول أعداد المرافقين للعمالة الأجنبية تضارباً بين الهيئة العامة للإحصاء، ومجلس الضمان الصحي.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن أكثر من 11 مليون عامل أجنبي بالقطاع الخاص بالمملكة يرافقهم 2.2 مليون مرافق يشملهم قرار فرض الرسوم الشهرية، فيما كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني عن تقديم شركات التأمين خدمات الرعاية الصحية لـ2.3 مليون مرافق ومرافقة لعمالة أجنبية، ما يشير لتضارب الأرقام بين الجهتين بفارق أكثر من 100 ألف مرافق.
وبحسب إحصاء مجلس الضمان الصحي، وفقا لـ”الحياة” فإن الهيئة العامة للإحصاء، أسقطت نحو 125.441 فرداً مرافقاً لعامل أجنبي، ما يشير إلى إسقاط قيمة نحو 150 مليون ريال من إجمالي قيمة رسوم مرافقي المقيمين من السنة الأولى فقط برسم ١٠٠ ريال لكل فرد.
يذكر أن برنامج المقابل المالي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي حيث تم فرض رسوم على التابعين والمرافقين للعمالة الوافدة بقدر 100 ريال لكل شهر في السنة الأولى، ليتضاعف المبلغ تلقائياً في العام التالي ويصبح 200 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق، ويقفز إلى 300 ريال عام 2019، ويصل أيضاً إلى 400 ريال في الشهر عن كل تابع أو مرافق في 2020.
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