ذكرت مصادر أن سلسلة صيدليات “CVS” والتي تعتبر ثاني أكبر سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية، حصلت على تصريح يخولها فتح فروع لها بالمملكة.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”مكة”، أن سلسلة الصيدليات ستفتح أول فروعها في مدينة الرياض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أنها أعلنت فرصاً وظيفية يمكن التقدم لها عبر موقعها الإلكتروني.
وتمتلك سلسلة صيدليات “CVS” 7600 فرع داخل الولايات المتحدة، كما أن لديها 600 مركز لرعاية المرضى، وتبيع عدة منتجات منها مستحضرات التجميل والأطعمة الصحية.
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