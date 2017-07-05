كشف مسؤول في برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم للمواطنين المستحقين سيكون قبل رفع أسعار الطاقة، مؤكداً أنه لا يوجد موعد محدد لصرف الدعم للمواطنين حتى الآن.
وأوضح مسؤول المركز الإعلامي لحساب المواطن ياسر الزهراني وفقاً لـصحيفة “الوطن”، أن الصرف سيبدأ قبل رفع أسعار الطاقة بدورة واحدة، مشيراً إلى أن التسجيل لم يتوقف وما زال مفتوحاً حتى وقت الصرف، نافياً في الوقت نفسه وجود تأخير في صرف الدعم.
وكان مواطنون قد تساءلوا عن عدم بدء صرف الدعم بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة بعد تصريح سابق لوزير الاقتصاد محمد التويجري بأن الصرف سيبدأ في يوليو الجاري، إلا أن حساب المواطن أوضح أن الدعم غير مرتبط بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإنما برفع أسعار الطاقة.
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