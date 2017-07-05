بلغ عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى تاريخ الثامن من شهر شوال الجاري، 5073 موقوفاً، وبلغ عدد المواطنين منهم 4241 مواطناً موقوفاً، بنسبة 84% من إجمالي عدد الموقوفين.
ووصل عدد الإيرانيين الموقوفين وفقاً لـ “نافذة تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، 9 موقوفين بينهم 6 رهن التحقيق وآخر محكوم عليه والثامن محكوم وخاضع للاستئناف، والأخير لا تزال أوراقه لدى النيابة العامة.
فيما بلغ عدد الموقوفين اليمنيين 276 موقوفاً شكلوا النسبة الأكبر بين الموقوفين الأجانب، جاء بعدهم أصحاب الجنسية السورية بـ 220 موقوفاً ثم الجنسية الباكستانية بـ 82 موقوفاً، فيما سجلت الجنسية المصرية 60 موقوفاً، والفلبينية 3 موقوفين.
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