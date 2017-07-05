أدى مواطنون بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، صلاة الجنازة مغرب أمس (الثلاثاء) على المواطن المسن الذي قُتل في شهر رمضان على يد وافد عربي، بعد تسلم ذويه جثمانه عقب خضوعه للكشف والتشريح، وجرى دفنه في مقبرة الليث.
وقالت مصادر وفقاً لـ “سبق”، إن الجاني وشريكه في الجريمة من بني جلدته صادقا على اعترافهما؛ حيث حرّض أحدهما الآخر على قتل المسن بضربه على رأسه بمطرقة، وتم تحويلهما للسجن العام انتظاراً لصدور الحكم الشرعي بحقهما.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى الثاني والعشرين من شهر رمضان الماضي؛ حيث تلقت شرطة الليث بلاغاً عن العثور على جثة مسن متوفى، وتم إلقاء القبض على الجاني للاشتباه به.
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